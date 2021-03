VIDEO. Covid-19 : "Nous n'augmenterons pas les impôts pour solder cette crise", promet Gabriel Attal

Alors que l'épargne des Français pourrait atteindre les 200 milliards d'ici la fin 2021, selon les prévisions du gouvernement, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a exclu lundi 1er mars "une nouvelle fois clairement et définitivement toute taxation" de cette épargne, lors d'un point presse consacré au plan de relance. "On ne souhaite pas augmenter les impôts et les taxes", a assuré vendredi 5 mars sur franceinfo Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement.

Pour le porte-parole du gouvernement, "c'est constant depuis le début du quinquennat, on a même fait le choix de les baisser et on va continuer à le faire notamment sur les tranches de la taxe d'habitation, sur l'impôt sur le revenu."

"On a pu voir par le passé qu'à l'issue de certaines crises l'ardoise était réglée par une augmentation des impôts, donc il faut être très clair sur notre engagement et celui du président de la République, nous n'augmenterons pas les impôts pour solder cette crise", explique Gabriel Attal.