Taxe foncière : on vous explique pourquoi vous allez payer plus cette année (même si votre commune n'a pas voté de hausse)

Du courrier pour les quelque 33 millions de propriétaires. Les avis de taxes de foncières seront disponibles à partir du mercredi 28 août sur le site des impôts pour les contribuables qui ont opté pour le règlement en une seule fois. Ceux qui sont mensualisés pourront consulter en ligne la note à partir du 20 septembre.

Les avis sous format papier seront envoyés entre le 28 août et le 20 septembre si vous n'êtes pas mensualisé et entre le 23 septembre et le 9 octobre si vous êtes mensualisé, détaille le site officiel Impots.gouv. Cette année, tous les contribuables verront leur taxe augmenter d'au moins 3,9%, même dans les villes qui n'ont pas voté de hausse de leur taux. Explications.

Une augmentation due à l'inflation

Les communes ont été peu nombreuses à adopter une hausse de leur taux d'imposition foncier cette année. Au total, 81% des 42 villes de plus de 100 000 habitants "ont maintenu leurs taux", selon une étude du cabinet Finances et stratégies locales. C'est par exemple le cas de Paris, Marseille, Lyon, Lille, Rennes ou encore Bordeaux. Des décisions qui tranchent avec l'année précédente, lors de laquelle de nombreuses communes avaient validé de très fortes augmentations. En 2023, le taux d'imposition avait bondi de près de 52% à Paris, de 25% à Grenoble ou encore de 35% à Meudon (Hauts-de-Seine). Les élus justifiaient alors ces hausses par le contexte inflationniste et la perte des recettes liées à la suppression de la taxe d'habitation.

Mais même dans les communes qui n'ont pas voté de modification de leur taux au cours des derniers mois, les contribuables vont devoir payer davantage. Et pour cause, la taxe foncière est calculée sur la base de la valeur locative cadastrale. Or, cette dernière est indexée sur l'inflation communiquée par l'Insee fin 2023. La revalorisation de la valeur locative entraînera donc cette année une hausse mécanique de la taxe foncière de 3,9% pour tous les contribuables. C'est toutefois moins que la revalorisation de la taxe foncière de 7,1% enregistrée l'année dernière.

Des hausses plus importantes localement

A cette hausse générale de 3,9%, sept grandes villes de plus de 100 000 habitants ont décidé d'y ajouter une hausse de leur taux d'imposition. D'après les données du cabinet Finances et stratégies locales, il s'agit d'Annecy (+13,4%), de Montreuil (+5%), de Nancy (+13,4%), de Nice (+15,8%), de Saint-Denis-de-la-Réunion (+2,7%), de Saint-Etienne (+14,1%) et de Villeurbanne (+9,8%).

Dans les communes de 40 000 à 100 000 habitants, l'augmentation du taux d'imposition sera particulièrement marquée à Saint-Priest dans le Rhône (+16%), Neuilly-sur-Seine dans Hauts-de-Seine (+10%), ou en encore Meaux en Seine-et-Marne (+9%), toujours selon le cabinet Finances et stratégies locales.

Les contribuables auront jusqu'au 20 octobre pour payer leur taxe s'ils règlent en ligne. Ceux qui optent pour un autre moyen de paiement (chèque ou espèces auprès d'un buraliste) auront jusqu'au 15 octobre pour s'en acquitter.