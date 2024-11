Taxe d’habitation : le président de l'Association des maires ruraux de France appelle à une contribution "basée sur les revenus"

Michel Fournier, président de l’Association des maires ruraux de France (AMRF) et maire des Voivres (Vosges), a appelé, dimanche 3 novembre sur franceinfo, à "réfléchir à une contribution qui soit basée sur les revenus". Il a réagi notamment aux propos de la ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation, Catherine Vautrin, qui a écarté l’idée d’un retour de la taxe d'habitation dans Le Parisien/Aujourd'hui en France.

Michel Fournier ne se prononce pas pour le rétablissement de la taxe d'habitation, mais suggère de concevoir une contribution fondée "non plus sur la valeur locative, comme c'était le cas avec la taxe d'habitation, mais sur les revenus". Selon lui, il est essentiel que "tout un chacun, quelle que soit sa situation, participe à la vie de sa collectivité". Il souligne que "les personnes qui ne payent plus" la taxe d'habitation tendent à avoir "des exigences de plus en plus grandes" envers les services publics, en présumant que "tout doit être gratuit".

Le président de l'AMRF a aussi mis l'accent sur la répartition des dotations de l’État, notamment la Dotation générale de fonctionnement (DGF). Il plaide pour que celle-ci ne soit pas calculée uniquement en fonction du nombre d’habitants, mais qu'elle tienne compte également de la superficie des communes, notamment rurales. "On est 300 habitants, mais c'est 1 750 hectares", déclare-t-il en prenant l’exemple de Les Voivres, la commune qu’il administre. "Dans l’administration du quotidien, on a une surface à gérer, et ça a un coût, qui bénéficie à tout un chacun", il est donc nécessaire que cela soit pris en compte "pour que l'eau, la forêt, le sol puissent être valorisés".