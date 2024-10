Taxe d’habitation : des élus locaux se disent favorables à son retour

De nombreux élus demandent le rétablissement d’une cotisation locale payée par tous les propriétaires et les locataires, précédemment appelée la taxe d’habitation.

La hausse de la taxe foncière en France a atteint en moyenne plus de 20 % depuis 2018, notamment en raison de la suppression de la taxe d'habitation. Pourtant, cet impôt, que les Français ne paient plus depuis 2023, rapportait aux communes près de 20 milliards d’euros. L’idée de le rétablir est à l’ordre du jour pour la majorité des élus locaux, alors que les collectivités sont contraintes à se serrer la ceinture.

L’État catégorique

C’est le cas de Jean-Pierre Véran, maire de Cotignac (Var). "Je suis pour le rétablissement de la taxe d’habitation qui doit toucher tous les administrés", déclare-t-il. Même constat du côté du maire de Reims (Marne), Arnaud Robinet : "On supprime la taxe foncière et on recrée une taxe locale qui concernerait l’ensemble des habitants en fonction de leurs revenus". À Matignon, la question du retour de la taxe d’habitation ne se pose plus.

Parmi nos sources :

18e rapport de l'Observatoire des taxes foncières de l'Union nationale des propriétaires immobiliers (page 40).

Liste non exhaustive.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.