Taxe d'habitation : de nombreux élus demandent son retour

C. Rigeade, J. Dubois, F. Cérulli, P. Brame

L'association des maires de France demande la création d'une cotisation locale pour les propriétaires et les locataires, alors que la taxe d'habitation a été supprimée.

L'association des maires de France demande la création d'une cotisation locale pour les propriétaires et les locataires, alors que la taxe d'habitation a été supprimée.

L'association des maires de France et de nombreux élus demandent une cotisation locale payée par tous les propriétaires et les locataires. Ce nouvel impôt local est réclamé par l'association des maires de France. Pour eux, il s'agit d'une nécessité budgétaire. "La situation est vraiment catastrophique. Depuis des années, on a eu un décrochage des recettes avec le recul des dotations", argumente Emmanuel Sallaberry, maire de Talence (Gironde).

Un manque à gagner entre 20 et 30 milliards d'euros

D'autres élus proposent de revenir à la taxe d'habitation, une proposition rejetée par Bercy. "Est-ce que ça doit passer par la création d'un nouvel impôt ? Je ne le crois pas. Et certainement pas par le retour de la taxe d'habitation", a affirmé Laurent Saint-Martin, ministre chargé du Budget et des Comptes publics. La suppression de la taxe d'habitation avait engendré un manque à gagner compris entre 20 et 30 milliards d'euros pour l'État.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.