Six Français sur dix soutiennent la réforme du prélèvement à la source

La simplification des démarches et la concordance entre la situation fiscale et la situation professionnelle sont vues comme les principaux atouts de cette réforme.

Les Français adhèrent. Le prélèvement à la source est soutenu par 58% des personnes interrogées pour un sondage OpinionWay/Comdata Group pour Les Echos (article abonnés). Selon cette enquête, 32% sont convaincus par l'argument de la situation fiscale correspondant précisément à la situation professionnelle, et 29% le sont par la simplification des démarches.



Ce sondage relève néanmoins que cette adhésion est moins conséquente chez les salariés, avec seulement 54% de convaincus, et chez les personnes travaillant à leur compte (48%). Le soutien le plus faible se trouve du côté des électeurs des Républicains (45%) et du Front national (42%).

Toujours selon le quotidien économique, les erreurs de l'administration et la fin de la confidentialité représentent les principaux inconvénients de cette réforme pour respectivement 26% et 34% des sondés.