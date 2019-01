VIDEO. Prélèvement à la source : "Nous avons réussi à faire, sans bug, cette grande réforme", assure Gérald Darmanin

Vingt-cinq millions de Français du public comme du privé sont désormais concernés par le prélèvement de l’impôt à la source et vont être prélevés pour la première fois. "C'est un moment important évidemment parce que beaucoup de Français sont payés à la fin du mois, mais il y a quand énormément de Français qui touchent leur assurance-chômage, leurs retraites, beaucoup de salariés qui ont des paies décalées, qui ont déjà été prélevées à la source", explique Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, sur le plateau des "4 Vérités" sur France 2. Comment s'est passée la réforme pour eux ? "Cela s’est bien passé et c'est avant tout les agents des finances publiques qui ont réussi cette belle réforme", se félicite Gérald Darmanin.

Vers un départ du gouvernement de Darmanin ?

Le bug, "je sais que c'était la grande peur de beaucoup de personnes. Nous avons réussi à faire, sans bug, cette grande réforme de l'impôt à la source, qui consiste à prélever directement sur le salaire des personnes, comme dans plein de pays européens, l'impôt à la source, sans décalage d'un an", précise le ministre de l'Action et des Comptes publics.

Dimanche 27 janvier, Didier Droart, le maire de Tourcoing (Nord) qui avait succédé à Gérald Darmanin est décédé. C'était un proche du ministre. Des rumeurs font état d'un départ du gouvernement du ministre de l'Action et des Comptes publics pour reprendre la mairie de Tourcoing. "Le 7 février prochain, le conseil municipal réélira un maire, vous aurez constaté que je n'ai pas démissionné de mon poste de ministre, que je suis à la barre", précise Gérald Darmanin, qui se dit très touché par la mort de Didier Droart et indique vouloir respecter le deuil de son ami, dont les obsèques auront lieu en fin de semaine.