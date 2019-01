Prélèvement à la source : attention aux arnaques sur internet

La gendarmerie des Vosges alerte sur les réseaux sociaux les contribuables. Elle a constaté l'envoi de mails assurant être des impôts et qui informent les contribuables qu'ils peuvent bénéficier d'un remboursement. "L'objectif est de récupérer vos coordonnées bancaires. Il s'agit bien évidemment d'arnaqueurs et absolument pas du fisc. On peut repérer la fraude à la formulation douteuse du message", explique Julien Duponchel vendredi 11 janvier sur le plateau de France 2.

Vérifier sa situation sur www.impots.gouv.fr

Une fraude qui utilise aussi les SMS et les appels pour vous contacter. "La probabilité que le fisc vous signale dès maintenant un remboursement en votre faveur est proche de zéro, car la réforme vient tout juste d'être mise en place. Il ne faut également jamais cliquer sur les liens que l'on nous envoie par mail. Il faut aller vérifier sa situation directement sur le site internet de l'administration fiscale www.impots.gouv.fr ou appeler le 0 809 401 401 en cas de doute", explique le journaliste.

