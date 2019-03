La TVA est-elle un impôt injuste ?

De nombreux pays ont adopté cet impôt inventé par la France. Pourtant, la TVA pèse plus sur les plus modestes qui consacrent une plus grande part de leurs revenus à . Explications.

Michel-Henry Bouchet et Amaury Goguet The Conversation France Télévisions

Michel-Henry Bouchet, professeur distingué de finance, et Amaury Goguel, économiste, qui signent cet article, sont enseignants à la Skema Business School. Ils sont aussi les auteurs, avec Charles A. Fishkin, de l’ouvrage Managing Country Risk in an Age of Globalization publié aux éditions Palgrave en 2018. La version originale de cet article a été publiée sur le site The Conversation dont franceinfo est partenaire.

Le système de Maurice Lauré, fiscaliste reconnu comme étant le "père de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)", fut mis en place le 10 avril 1954 et toucha d’abord les grandes entreprises. Le 6 janvier 1966, sur proposition de Valéry Giscard d’Estaing alors ministre des Finances, la TVA est étendue au commerce de détail. Depuis, une grande partie des pays dans le monde ont adopté cette invention française, réputée être un outil particulièrement efficace – même s’il existe des disparités.

Mais la TVA est-elle juste ? Par définition, elle pèse d’autant plus sur un agent économique qu’il consomme une fraction plus importante de son revenu. Les ménages aux revenus modestes ayant une plus forte propension marginale à consommer, ils sont davantage frappés par la TVA. Le taux d’effort (montant de TVA acquitté par rapport au revenu total) est donc décroissant avec le niveau de vie, en partie parce que les revenus élevés consacrent une part plus importante à l’épargne que les plus modestes.

Un impôt injuste mais efficace

Il existe néanmoins des mesures permettant de limiter ces effets en introduisant une certaine progressivité : la plupart des pays, comme la France, imposent des taux réduits de TVA sur les biens de première nécessité. Toutefois, les impacts en termes de régressivité ou progressivité sont très disparates d’un pays à l’autre, comme le montre le tableau ci-dessous :