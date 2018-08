Gérald Darmanin : "L'impôt à la source, c'est comme le téléphone portable, dans un an, on se demandera comment on faisait avant"

Le ministre de l'Action et des Comptes publics a confirmé sur France Bleu Béarn que le prélèvement à la source entrerait bien en vigueur le 1er janvier 2019.

Le prélèvement à la source doit entrer en vigueur le 1er janvier 2019 : invité de France Bleu Béarn jeudi 30 août, le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin l'a confirmé. Ce changement dans la collecte de l'impôt sur le revenu va placer les entreprises au cœur du processus. Gérald Darmanin a lancé un appel aux entreprises : "Après les baisses d'impôts très importantes que nous faisons pour les sociétés (...) nous demandons que tous les employeurs fassent quelque chose pour les salariés. C'est une réforme pour les salariés."

Un courrier aux entreprises dès vendredi

Le ministre a par ailleurs répondu aux critiques du patronat, qui dénonce la lourdeur et le coût de la future démarche pour les entreprises. Le chef d'entreprise "fait déjà ce travail", estime Gérald Darmanin. "Il prélève les cotisations sociales : sur votre feuille de salaire, vous avez des cotisations prélevées pour financer votre sécurité sociale. Il prélève déjà pour l'Etat la TVA, la CSG". "Ce n'est donc pas vrai, selon le ministre, de dire qu'il fait un travail qu'il ne faisait pas auparavant."

Pour lever les inquiétudes sur cette réforme qu'il juge "pratique" pour les contribuables, Gérald Darmanin a annoncé qu'il allait "écrire à toutes les entreprises" dès vendredi. "On a encore quatre mois pour mettre tout cela en place", conclut-il. "L'impôt à la source, c'est comme le téléphone portable. Dans un an, on se demandera comment on faisait avant."