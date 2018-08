Prélèvement à la source : "Le report serait une première étape pour une victoire vers l'abandon pur et simple"

Anne Guyot-Welke, porte-parole de Solidaires Finances publiques, rappelle sur franceinfo que le syndicat est opposé depuis le début à cette réforme de l'impôt, un chantier "complexe" affirme-t-elle.

"Le report serait une première étape pour une victoire vers l'abandon pur et simple", a réagi jeudi 30 août sur franceinfo Anne Guyot-Welke, porte-parole de Solidaires Finances publiques, à la suite des propos tenus par Emmanuel Macron sur le prélèvement à la source. Alors que la réforme doit être mise en place au 1er janvier prochain, le président de la République, en déplacement en Finlande, a déclaré : "J'ai l'intention de conduire cette réforme à son terme mais j'ai demandé au ministre compétent de répondre à toutes les questions qui se posent encore avant de donner les directives finales." Des propos qui alimentent les spéculations sur un éventuel report.

Pour Anne Guyot-Welke, "la décision est peut-être plus politique avec cette réalité au 1er janvier 2019, que les bulletins de salaire seront amputés du montant de l'impôt." Mais la porte-parole n'en démord pas : "Depuis le départ, puisque c'était mis en place sous le précédent quinquennat, on a toujours été opposés à cette mise en place du prélèvement à la source parce qu'il y avait déjà des éléments qui nous faisaient dire que c'était un chantier complexe."

franceinfo : Est-ce que vous êtes étonnée par cette déclaration d'Emmanuel Macron ?

Anne Guyot-Welke : Oui et non, puisque depuis quelques jours on entend des questionnements sur la mise en place ou un report éventuel du prélèvement à la source. Là, Emmanuel Macron dit qu'il va avoir des clarifications. Il y a les grandes entreprises pour lesquelles il y a peu de difficultés et il y a les toutes petites, est-ce que c'est là qu'il attend une certitude et que tous les acteurs soient prêts ? Le président a un ministre qui s'appelle Gérald Darmanin, qui lui apportera toutes les réponses. Il faut savoir que l'administration travaille depuis deux ans sur ce chantier-là. Ça a nécessité des moyens en interne qui ont été prioritairement mis sur le prélèvement à la source. Il ne faudrait pas renvoyer la responsabilité sur une administration et des agents qui ont travaillé sur le sujet depuis deux ans. La décision est peut-être plus politique avec cette réalité au 1er janvier 2019 que les bulletins de salaire seront amputés du montant de l'impôt et peut-être que là il y a une optique politique de dire qu'il y aura peut-être moins de pouvoir d'achat.

Mais cela, on ne le découvre pas aujourd'hui ?

Non, on ne le découvre pas aujourd'hui mais je pense que le contexte économique et budgétaire est moins bon que le gouvernement le souhaitait, qu'ils annoncent des mesures en faveur d'exonération de cotisations sociales pour les heures supplémentaires qui pourraient ne pas paraître lisibles pour les salariés si en même temps ils sont prélevés du montant de l'impôt. Il y a peut-être aussi la problématique de clarification de la position du Conseil constitutionnel par rapport au principe d'égalité devant l'impôt.

Selon vous, est-ce qu'il faut y aller maintenant que la réforme est enclenchée, faut-il la mettre en place au 1er janvier ou est-ce qu'il faut effectivement la reporter ?

Depuis le départ, puisque c'était mis en place sous le précédent quinquennat, on avait été auditionnés auprès de la Commission des finances et on a toujours été opposés à cette mise en place du prélèvement à la source. Non pas parce qu'on est un syndicat corporatiste, mais parce qu'il y avait déjà des éléments qui nous faisaient dire que c'était un chantier complexe. Le report serait donc une première étape pour une victoire vers l'abandon pur et simple. Les gens sont déjà, en grande majorité, au prélèvement mensuel, donc il y avait d'autres alternatives beaucoup plus simples à mettre en place et qui ne perturbaient pas le consentement à l'impôt qui se lie entre le contribuable et l'administration.

De son côté, la direction générale des Finances publiques affirme jeudi sur son compte Twitter : "Nous sommes confiants sur le fait que toutes les réponses à toutes ses questions lui seront apportées et que le calendrier sera tenu."