Prélèvement à la source : le modèle allemand

Une entreprise de construction de moteurs industriels et des salariés prélevés à la source. Cette assistante de vente n'a jamais connu d'autres systèmes d'imposition ; il est en place dans ce pays depuis 1925. Ce chef d'entreprise emploie une quarantaine de salariés ; il ne se plaint pas lui non plus. Cette conseillère fiscale nous montre une fiche de paie standard. Salaire brut, impôts, sécurité sociale, salaire net : une fiche de paie qui contient aussi obligatoirement le taux d'imposition du contribuable. C'est une donnée personnelle, mais aux yeux des Allemands, ce ne serait pas dérangeant.

Le casse-tête des déductions fiscales

Pour les salariés qui ont des revenus complémentaires ou bénéficient de déductions fiscales, c'est en revanche le casse-tête. Il existe d'ailleurs des associations d'aide à la déclaration d'impôts. Cette femme veut déduire une garde d'enfants, des achats de lunettes pour travailler... Le but : calculer au plus juste ce qui lui sera remboursé l'année suivante. L'Allemagne, pionnière en matière de prélèvement à la source, n'a jamais remis en cause son système.

Le JT

Les autres sujets du JT