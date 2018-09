Les Français largement favorables au prélèvement à la source dès 2019, selon un sondage

Selon un sondage Ifop pour le "Journal du Dimanche", 60% des Français souhaitent que l'impôt sur le revenu soit prélevé à la source dès le 1er janvier 2019. 39% se disent hostiles à cette réforme.

Le prélèvement à la source, dont l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 est désormais incertaine, semble pourtant plébiscité par les Français. 60% d'entre eux se disent favorables à la collecte à la source de l'impôt sur le revenu, contre 39% de Français contre, selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche, révélé dimanche 2 septembre.

A la question "souhaitez-vous que le gouvernement mette en place le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu à partir du 1er janvier 2019?", 60% des sondés répondent oui (32% oui tout à fait, 28% oui plutôt). 39% des Français interrogés y sont opposés (14% non plutôt pas, 25% pas du tout) et 1% ne se prononcent pas.

Les plus favorables au prélèvement à la source sont les proches de La République en Marche (75%), suivis des socialistes (62%). Les Républicains sont les plus hostiles : seuls 50% d'entre eux approuvent une collecte à la source de l'impôt. Les personnes approuvant le plus cette réforme sont aussi celles qui sont asujetties à l'impôt sur le revenu : 66% d'entre eux disent "oui" à ce changement.

L'enquête a été menée par téléphone du 31 août au 1er septembre, auprès d'un échantillon de 965 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.