Impôts : Gérald Darmanin dément le report du prélèvement à la source

Une clarification du ministre des Comptes publics qui intervient alors que "Le Canard Enchaîné" rapporte qu'Emmanuel Macron serait prêt à reporter la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

"Il n'y a aucun bug administratif ou informatique". Invité sur Europe 1 mercredi 29 août, Gérald Darmanin a balayé l'information du Canard enchaîné selon laquelle le prélèvement de l'impôt à la source, dont le lancement est prévu pour le 1er janvier 2019, pourrait être reporté.

Le ministre de l'Action et des Comptes publics s'est voulu rassurant : "Le prélèvement à la source est un impôt qui sera simple pour les Français à partir du mois de janvier. (…) Il n'y a aucun bug administratif ou informatique". Gérald Darmanin a en revanche confirmé que le président de la République et le Premier ministre suivaient de très près ce dossier. "C'est une grande réforme, il est normal que le président et le Premier ministre surveillent que ça se passe bien", a-t-il promis.

Nous ferons la réforme du prélèvement à la source. Dès fin janvier 2019, les Français paieront les impôts à la source.Gérald DarmaninEurope 1

"Je serai le ministre qui fera l'impôt à la source, et qui le fera avec les collecteurs d'impôt, les entreprises, les citoyens", a ajouté Gérald Darmanin.