Impôt sur le revenu : vous avez encore quelques jours pour choisir votre taux de prélèvement à la source

L'administration permet aux contribuables, jusqu'au 15 septembre, de décider du type de taux de prélèvement qui sera appliqué sur leurs revenus.

Le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source sera mis en place et votre impôt sur le revenu directement retranché de votre salaire. D'ici là, vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs taux de prélèvement : jusqu'au 15 septembre, vous pouvez vous rendre dans votre espace sur le site des impôts, à la rubrique "Gérer mon prélèvement à la source". Voici les trois options qui vous seront proposées.

1 Le taux par défaut

C'est le taux calculé pour l'ensemble de votre foyer, sur la base de votre dernière déclaration de revenus. Comme son nom l'indique, sans démarche de votre part, c'est ce taux de prélèvement qui sera utilisé. Si vous avez plusieurs employeurs, l'administration fiscale fournira à chacun ce même taux, qui s'appliquera à tous vos salaires.

2 Le taux individualisé

Ce taux s'adresse aux couples (mariés, pacsés), dont les revenus seraient inégaux. Cette formule ne change rien au montant total de l'impôt dû, mais le répartit différemment au sein du couple, permettant à chacun d'avoir un taux correspondant à son niveau de revenus. Autrement dit, celui ou celle qui gagne le plus verra son salaire davantage amputé que l'autre membre du couple.

3 Le taux neutre (ou taux non-personnalisé)

Dès le mois d'octobre 2018, l'administration fiscale transmettra à votre employeur les taux de prélèvement à appliquer. Si vous percevez d'autres sources de revenus que votre salaire, et que vous ne voulez pas que votre employeur le sache, vous pouvez opter pour ce taux neutre. Dans ce cas, sera appliqué un taux non personnalisé, qui dépendra uniquement de votre rémunération dans l'entreprise, sans prendre en compte votre situation familiale : il s'agira du taux correspondant à un célibataire sans enfant. Si ce taux neutre est plus bas que votre taux réel d'imposition, vous devrez verser la différence à l'administration fiscale.

C'est ce taux neutre qui sera utilisé si vous débutez une activité professionnelle ou si vous êtes encore fiscalement à la charge de vos parents, afin de vous éviter de subir "un prélèvement excessif", selon le ministère de l'Economie.