Fiscalité : la double nationalité franco-américaine coûte cher

Sa nationalité américaine peut lui coûter cher. En recevant une lettre de sa banque, Fabien Lehagre découvre que, malgré un père français et une mère de Singapour, il est considéré comme un contribuable américain, car il est né aux États-Unis. S'il vit à Paris depuis l'âge de six mois et paye déjà des impôts en France, le fisc américain continue de lui demander des arriérés.

Une loi datant de 2013

Celui-ci s'appuie sur le Fatca, une loi votée par la France en 2013. Désormais, les banques françaises doivent communiquer les informations de leurs clients à l'administration américaine sous peine de sanctions financières. Pour y échapper, certains, comme Tom Wallis, ont essayé de renoncer à leur nationalité américaine, mais ont fini par renoncer. Ces Franco-américains ont donc saisi le Conseil d'État, une mission d'information est en cours pour trouver les arguments nécessaires en vue d'une discussion avec Washington. Le rapport sera remis dans quelques mois, plus d'un millier de Franco-américains sont concernés.

