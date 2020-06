Impôts : une dizaine de millions de contribuables n'ont toujours pas déclaré leurs revenus

En raison de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a rallongé cette année les délais pour effectuer sa déclaration.

Une dizaine de millions de contribuables n'ont toujours pas effectué leur traditionnelle déclaration de revenus, à une semaine de la date limite pour le faire, a indiqué Gérald Darmanin jeudi 4 juin. "On a déjà 15 millions de contribuables qui ont télédéclaré" leurs revenus aux services des impôts et "il reste quand même une dizaine de millions de contribuables" qui n'ont pas encore rempli cette obligation, a détaillé le ministre de l'Action et des Comptes publics, invité des "4 Vérités" sur France 2.

Douze millions de contribuables ont aussi bénéficié de la déclaration automatique, instaurée pour la première fois cette année pour ceux qui n'ont pas besoin de faire de rectification. En raison de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a rallongé les délais pour effectuer sa déclaration sur les revenus de 2019. Les habitants des départements de 1 à 19 ont jusqu'au jeudi 4 juin minuit pour le faire en ligne, ceux des départements 20 à 54 jusqu'au 8 juin et ceux des départements 55 à 976 jusqu'au 11 juin. Pour la déclaration papier, la limite est fixée au 12 juin, a rappelé Gérald Darmanin.