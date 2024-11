Impôts locaux : Jean-François Copé dénonce "une vaste hypocrisie" après la proposition d'instaurer une "participation" aux "usages de la ville"

"Tout ça est une vaste hypocrisie", dénonce dimanche 3 novembre sur franceinfo le maire Les Républicains de Meaux et ancien ministre du Budget Jean-François Copé. "On tourne autour du pot", réagit-il après la proposition de Catherine Vautrin d'instaurer une participation pour remplacer la taxe d'habitation.

La ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation a déclaré samedi au journal Le Parisien qu'il "n'y aura pas de retour à la taxe d’habitation". Elle propose plutôt de mettre en place d'une "participation" aux "usages de la ville".

"Une contribution c'est soit un impôt, soit une taxe", rétorque sur franceinfo Jean-François Copé. L'ancien ministre du Budget plaide pour un retour d'une taxe d'habitation "réformée" à travers "une taxe sur la résidence" pour "regrouper les locataires et les propriétaires", "exonérer les plus modestes" et permettre "aux communes de faire un vrai lien entre ce qu'elles dépensent et ce qu'elles proposent comme services publics aux citoyens".