Impôts locaux : des maires militent pour une nouvelle contribution des administrés

De plus en plus d’élus locaux se disent favorables à une nouvelle contribution des administrés à la vie communale. Quant au gouvernement, il ne réfute pas cette idée.

La taxe d’habitation est-elle sur le point de faire son retour sous une autre forme ? Pour sauver leur budget, certaines communes songent à une nouvelle contribution des locataires. À Cholet (Maine-et-Loire), le conseil municipal a voté la semaine dernière , une taxe de 100 euros par mois pour chaque location en ville. La commune entend faire participer tous les administrés aux financements des services publics : cantines scolaires, transports, etc.

Le gouvernement pour une taxe locale

Ils sont de plus en plus nombreux à être favorables à une nouvelle participation d’habitation, dans le but de trouver des recettes supplémentaires. André Rousset, maire de Lauris dans le Vaucluse, en fait partie. "On ouvre des classes, on fait des routes, on a de plus en plus de besoins et de moins en moins d’aides", explique-t-il. De son côté, le gouvernement écarte le retour de la taxe d’habitation, mais met en avant la question de participation à la vie commune.

