Impôts : "Le déficit de compétitivité de nos entreprises est important", juge Bruno Millienne, porte-parole du MoDem

Moins de fonctionnaires, plus d'impôts pour les grandes entreprises et les plus riches : le projet de budget pour 2025 divise la classe politique.

Moins de fonctionnaires, plus d'impôts pour les grandes entreprises et les plus riches : le projet de budget pour 2025 divise la classe politique.

Avec moins de fonctionnaires, plus d'impôts pour les grandes entreprises et les plus riches, l'exécutif veut drastiquement freiner les dépenses tout en renouant avec les hausses d'impôts dans son projet de budget pour 2025 qui vise à assainir les finances publiques, dans un climat politique très instable. "Si on prend pas forcément les entreprises du CAC 40, mais celles qui font vivre le pays c'est-à-dire 90 % d'entreprises, de taille intermédiaire, des PME et des TPE, le déficit de compétitivité est important avec nos voisins européens. Le coût du travail en France est de 20 % supérieur à celui des États-Unis. Si on veut réindustrialiser l’Europe, nous devons réagir", explique Bruno Millienne, porte-parole du MoDem.

"Mettre à contribution les plus riches et les entreprises les plus riches de ce pays"

"Plutôt que l'impôt de trop, c’est plutôt l’austérité de trop. Nous tournons en rond dans ses débats sur la fiscalité, sur les impôts et sur le budget. Nous sommes encore en train de parler de qui doit payer quoi et ça a été tout l'objet du débat sur le budget. Avec la France insoumise et le Nouveau Front populaire, on n’a eu de cesse de répéter qu’il faut mettre à contribution les plus riches et les entreprises les plus riches de ce pays", répond Nathalie Oziol, députée NFP-LFI de l'Hérault.

Regardez l'intégralité du duel dans la vidéo ci-dessus.