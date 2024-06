Déclaration de revenus : la campagne prend fin à 23h59

Attention à ne pas rater le coche. Les contribuables ont jusqu'à jeudi 6 juin, 23h59, pour faire leur déclaration de revenus pour l'année 2023, d'après le calendrier publié sur le site du ministère de l'Economie. Les habitants des départements 55 à 976 sont concernés.

L'avis d'imposition sera ensuite disponible dans l'espace Particulier des contribuables sur le site impots.gouv.fr entre le 24 juillet et le 2 août, tandis que la réception d'un avis en format papier se fera à partir du 25 juillet et jusqu'au 23 août. Et si une erreur est constatée sur le document, il sera possible de corriger la déclaration grâce au service ouvert de fin juillet à mi-décembre.

Un risque de pénalité en cas de retard

Dépasser le délai fixé à ce soir, 23h59, peut valoir des pénalités. Si la déclaration de revenus est finalisée en retard mais avant la mise en demeure, l’impôt sera majoré de 10%. Il le sera de 20% si le dépôt de la déclaration se fait dans les 30 jours suivant la mise en demeure, et de 40% si elle n'a pas été déposée dans les 30 jours après la mise en demeure.