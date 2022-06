Fraude fiscale : McDonald's va payer l’amende la plus importante de l’histoire fiscale

Le géant McDonald's va devoir payer plus d'un milliard d’euros au fisc français. C'est une première. L’enseigne de fast-food a accepté de payer cet énorme montant afin d'éviter des poursuites pour fraude fiscale. C'est donc l'amende la plus importante de l'histoire fiscale.

Le géant mondial du fast-food est rattrapé par le fisc français. McDonald's va devoir verser plus d’un 1,2 milliards d’euros d’amende, un montant record. C’est une victoire pour les salariés de l’entreprise, à l’origine de la plainte. "On se réjouit effectivement de l’amende et maintenant, il va s’agir pour nous, puisque Mcdo a fait des bénéfices sur toute cette période, d’essayer de récupérer notre prime de participation", estime Mathias Busy, élu CGT Macdonald's France.



Un système d’optimisation fiscale

Plus de six ans d’enquête du Parquet national financier ont révélé la mise en place d’un système d’optimisation fiscale. Les restaurants et franchises McDonald's en France payant des redevances au groupe, des sommes qui sont transférées au Luxembourg et aux Pays-Bas, ce qui fait baisser les bénéfices français et permet d’être moins taxés. "C’est un avertissement", estime Eva Joly, avocate des plaignants, qui imagine des conséquences pour d’autres entreprises. McDonald’s a accepté de payer l’amende afin d’éviter des poursuites en justice.