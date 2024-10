Direct Politique : les hausses d'impôts concerneront seulement les "0,3% des ménages" les plus fortunés, annonce le ministre du Budget

"On va faire des contributions ciblées, temporaires, exceptionnelles, d'abord sur les grandes entreprises, mais aussi sur les ménages qui peuvent participer." Invité des "4 vérités" France 2, jeudi 3 octobre, le ministre du Budget a donné des précisions sur les contribuables concernés par les hausses d'impôts "temporaires", à venir : "Pour quelques ménages, on parle de 0,3%, un ménage sans enfant qui touche des revenus d'à peu près 500 000 euros par an, (...) nous pouvons demander légitimement aux contribuables de participer." Suivez notre direct.

Limiter les nouvells taxes. "Je suis ministre du Budget, je ne suis pas ministre de la Taxe." Interrogé sur une possible taxe pour les énergéticiens, le ministre a donné des précisions : "Il faut que toutes les grandes entreprises, chacune comme elles le peuvent, et par rapport à leur secteur d'activités, contribuent..." Le ministre a confirmé être favorable à une participation "exceptionnelle" pour les entreprises qui font plus d'un milliard d'euros de bénéfices.

Baisser les dépenses de l'Etat. Le Premier ministre, Michel Barnier, entend notamment baisser les dépenses publiques d'environ 40 milliards l'année prochaine. Découvrez toutes les pistes évoquées par le gouvernement.