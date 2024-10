Augmentation des impôts : "Ce ne sont pas les plus riches qu'on va taper, c'est tout le monde", estime l'entrepreneur Xavier Niel

"Au bout, on va aller taper des entreprises moyennes et on va les emmerder, on va taper des gens moins riches que moi et on va les empêcher d'investir", lâche-t-il mardi sur France Inter.

"Si le gouvernement augmente les impôts, ce ne sont pas les plus riches qu'on va taper, c'est tout le monde", estime mardi 1er octobre sur France Inter Xavier Niel, fondateur de Free, à quelques heures de la déclaration de politique générale de Michel Barnier. Le nouveau Premier ministre avait évoqué, après sa nomination, l'idée d'une contribution "exceptionnelle et temporaire" de "ceux qui peuvent contribuer" à l'effort de redressement des finances publiques. "C'est de la démagogie", poursuit Xavier Niel. "Au bout, on va aller taper des entreprises moyennes et on va les emmerder, on va taper des gens moins riches que moi et on va les empêcher d'investir", affirme-t-il.

"On a eu une stabilité fiscale pendant 7 ans", rappelle l'entrepreneur. À ce moment-là, "tout le monde entier est venu investir en France, des talents sont venus investir en France", souligne Xavier Niel. Mais "ces gens-là, quand vous remettez de l'instabilité, ils repartent", prévient-il.

Xaviel Niel soutient qu'il sera "le dernier à partir". "J'aime trop ce pays, je le trouve incroyable et je l'aime tellement que je passe mon temps à essayer de raconter à tout le monde qu'il doit venir s'installer en France", insiste-t-il. "Ce n'est pas la fiscalité qui me fera partir", assure-t-il. "Mais je pense juste qu'on a une image qui a pu changer et j'ai peur qu'elle change dans un sens négatif", conclut-il.