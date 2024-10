Impôts : une hausse plus importante que prévu ?

Les hausses d’impôts devraient totaliser 20 milliards d’euros, selon le ministère du budget. Mais la somme pourrait être plus importante. Pour en parler, Jean-Paul Chapel, journaliste à France 2, était présent sur le plateau du 20 heures ce mercredi 9 octobre.

En effet, il faut compter six milliards d’euros sur la taxe de l’électricité, deux milliards d’euros pour la contribution des ménages les plus aisés, 1,5 milliard pour les taxes environnementales, 200 millions d’euros pour les locations de meublés. Du côté des entreprises, il faut ajouter la surtaxe sur les grandes entreprises de huit milliards d’euros, une ponction sur les dividendes d’EDF de deux milliards, et d’autres taxes qui atteignent les 700 millions, enfin, les cotisations patronales qui atteignent les quatre milliards d’euros.

24,4 milliards d’euros

En additionnant tout, on arrive à 24,4 milliards d’euros. En 2012, François Hollande avait annoncé une hausse de 20 milliards d’euros d’impôts, “ce qui avait provoqué le ras-le-bol fiscal”, rappelle Jean-Paul Chapel.

