VIDEO. Vous comptez investir dans l'immobilier ? Pourquoi ne pas acheter une île au Pays de Galles !

L'île de Stack Rock Fort au Pays de Galles est en vente depuis le début du mois de juin pour le prix d'un 45 m2 à Paris, soit environ 450 000 euros, a révélé le quotidien britannique The Independent. Sur cet îlot, se dresse un fort de forme circulaire, érigé entre 1852 et 1854, en prévision d'éventuelles attaques des troupes de Napoléon III. Il a abrité jusqu'à 150 soldats et 16 canons, qui ont à présent disparu.

Située non loin de la côte et de la ville de Milford Haven, cette propriété atypique "représente une énorme et excitante opportunité de profits, avec un potentiel de développement illimité", assure Ross McKenzie, agent immobilier chez Purple Bricks. Ce fort, difficilement accessible par gros temps, n'est toutefois par habitable à l'heure actuelle. L'agence assure qu'"avec de l'imagination et un bon investissement, cela pourrait devenir une incroyable propriété". Mais le coût des travaux à effectuer n'a pas été précisé.