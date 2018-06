Handicap : des logements moins accessibles ?

La nouvelle loi prévoit de passer de 100% de logements neufs accessibles aux personnes à mobilité réduite à seulement 10%, soit à peine 2 300 logements neufs par an. Jean-Michel Royère est paralysé de la jambe droite : ce logement qui date de 2016 répond aux dernières normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Au moins 90 cm pour le passage de porte, de la place pour se retourner dans chaque pièce avec le fauteuil.

Pour un 2/3 pièces, environ 8 mètres carrés de gain

Et pourtant, dans la salle de bains, ça coince : difficile par exemple d'accéder aux toilettes. "C'est l'exemple même d'une pièce d'eau construite sous l'emprise de la dernière loi et où ça doit être accessible à 100% et où ça ne l'est pas, explique-t-il. Moi ce qui m'inquiète, c'est ce qui vient." Pour les promoteurs et constructeurs, qui font la chasse aux mètres carrés, c'est une bonne nouvelle : pour un 2/3 pièces, on gagnerait 8 mètres carrés. Le gouvernement se veut rassurant : dans le neuf, toutes les parties communes resteront accessibles, et en cas de besoin, 90% des logements seront adaptables après de simples travaux. Pas de quoi convaincre les associations de défense des personnes à mobilité réduite qui critiquent ce projet qu'elles jugent discriminatoire.

