DIRECT. Crise du logement : Elisabeth Borne détaille le plan du gouvernement

#TROGNEUX Le procureur a requis jusqu'à trois ans et demi de prison ferme au procès des trois hommes soupçonnés d'avoir agressé Jean-Baptiste Trogneux en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites, rapporte France Bleu. Dans le détail, le parquet réclame quatre ans de prison dont six mois avec sursis pour Yohan, principal mis en cause, 36 mois dont six avec sursis pour Florian, et deux ans dont six mois avec sursis pour Adrien.