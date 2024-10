Reportage "C'était un rêve de devenir propriétaire le plus tôt possible" : les promoteurs immobiliers multiplient les offres pour séduire de potentiels acheteurs

Avec une faible demande et des coûts de construction toujours élevés, les logements neufs peinent à trouver preneurs. Les promoteurs immobiliers veulent attirer les primo-accédant en proposant des offres et des rabais attrayants.

"On est dans le séjour-cuisine, une pièce de vie qui fait 27 m2." C'est un trois-pièces moderne de la région parisienne, très bien agencé, avec une cuisine ouverte, un grand balcon et aucune perte de place. "On a également directement mis des rangements intégrés avec un grand placard dans l'entrée, explique Matthieu Boniak, directeur commercial de Cogedim en Ile-de-France. On a optimisé chaque mètre carré." Des logements encore à construire, identiques à cet appartement-témoin, le promoteur Altarea en propose dans plusieurs villes de France, notamment via sa marque Cogedim. Il a fallu revoir la stratégie dans un secteur touché par plusieurs crises.

Car malgré une légère éclaircie en cette fin d'année dans l’immobilier ancien, le secteur du neuf est toujours globalement en crise. Les ventes de logements neufs ont même encore chuté au deuxième trimestre 2024 avec -8,3% par rapport à la même période en 2023. "On a connu une augmentation des taux de 300% en l'espace de 18 mois, une inflation et une augmentation des coûts de construction, indique Matthieu Boniak. Tout ça est venu alourdir la facture pour l'acheteur qui, en plus, a perdu du pouvoir d’achat."

Matthieu Boniak, directeur commercial Cogedim Ile-de-France.

Des formules pour attirer les jeunes propriétaires

Face à cette situation, Altarea a donc mis en place une offre spécialement pour les "primo-accédants". Dans la formule, il n'y a pas forcément besoin d’apport : les frais de notaire et frais de garantie sont pris en charge, et les prêts à taux zéro sont cumulables. C’est ainsi que Junaïd, 24 ans seulement, est en train de devenir propriétaire d’un deux-pièces, pour 197 000 euros, à Villeneuve-la-Garenne. "C'est l'appartement qui donne sur la forêt urbaine qu’ils vont construire entre les bâtiments, se réjouit le futur propriétaire. Pour moi, c'était un rêve de devenir propriétaire le plus tôt possible donc forcément, je suis content."

Étudiant encore en 2023, aujourd’hui contractuel dans la fonction publique, il n’avait aucun espoir de devenir propriétaire dans l’ancien. "On m’avait dit qu’il fallait 10%, avec des appartements à 300 000 euros. Mais il faut les avoir les 30 000 euros (d'apport) à 24 ans. Je ne les avais pas."

Avec cette formule dans l’immobilier neuf, Junaïd ne commencera à payer qu’au moment de la remise des clés, quand son appartement sera terminé en 2027. Tout le reste est pris en charge par le promoteur. Des offres qui sont imitées par la concurrence, comme Bouygues ou Nexity. Ce sont souvent des remises ciblées, momentanées, qui sont proposées de plusieurs dizaines de milliers d’euros pour espérer attirer de futurs jeunes propriétaires.