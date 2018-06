McDonald's : la stratégie des franchises

L'entreprise McDonald's ne fera bientôt plus ses burgers directement. Le géant mondial de la restauration rapide délègue la fabrication des burgers à ses franchisés, et se transforme peu à peu en entreprise financière. Dans le monde aujourd'hui, plus de 90 % des restaurants McDonald's sont des franchises. En France, ce chiffre se situe à près de 85 %.

Des franchises qui rapportent

Ces contrats de franchises rapportent beaucoup à l'entreprise : chaque franchisé reverse en effet un loyer ainsi qu'une redevance pour avoir le droit d'utiliser la marque McDonald's. Le résultat de ce positionnement économique est que le montant des revenus liés à l'exploitation des restaurants est en baisse (10,8 milliards d'euros en 2017), alors que ceux qui sont liés à la location en franchises ainsi qu'aux droits de la marque grimpent (8,6 milliards d'euros en 2017).

Le JT

