Logement : quelles sont les capitales européennes les plus abordables en location ?

La journaliste Bruna Fernandez habite en couple à Berlin, en Allemagne, dans un quartier animé. Son appartement coûte 740 € par mois charges comprises, soit 370 € par personne. À Berlin, le logement est beaucoup plus abordable qu'à Paris. Mais récemment, les loyers ont quand même beaucoup augmenté dans la capitale allemande +30% en un an. Du coup, la mairie a rapidement pris des mesures en gelant les loyers pendant cinq ans à partir de janvier prochain.

Vienne en haut du classement, Paris lanterne rouge

Si vous êtes locataires, la meilleure capitale européenne où habiter, c'est Vienne, en Autriche. Là-bas, les locations coûtent en moyenne trois fois moins cher qu'à Paris et 60% des gens habitent dans des logements sociaux. À Londres, au Royaume-Uni, les loyers sont encore plus chers qu'à Paris. Pour sa colocation un peu éloignée du centre de Londres, Baptiste Charzat, chargé d'investissements, paie environ 1 100 € par mois. En 2017, une étude américaine avait comparé le revenu médian des habitants avec le montant des loyers et conclu que Paris était la ville la moins abordable d'Europe pour les locations.