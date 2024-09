Infographie Crédits immobiliers : visualisez l'évolution des taux d'intérêt, qui continuent de diminuer en septembre

Toujours plus bas. Les taux d'intérêt des crédits immobiliers pour les particuliers continuent de diminuer en septembre 2024. Le taux fixe moyen pour un prêt sur vingt ans est désormais de 3,55%, selon les données de la société de courtage Meilleur Taux transmises à franceinfo. Un chiffre en baisse depuis le mois de janvier 2024, qui était alors établi à 4,05%, après deux années de hausse très importante. Cette amélioration peut perdurer dans les mois à venir, à la faveur de la diminution des taux de la Banque centrale européenne (BCE), annoncée jeudi 12 septembre.

Le mois de septembre renoue avec un rythme de baisse plus important qu'en juillet et août. "L'été a été une parenthèse pendant laquelle les taux ont moins baissé que les mois précédents, à cause des menaces d'instabilité politique en France", explique à franceinfo Maël Bernier, porte-parole de Meilleur Taux. "La nomination de Michel Barnier comme Premier ministre a rassuré les marchés", analyse-t-elle. Le ralentissement de l'inflation et les mesures annoncées en juin et en septembre par la BCE ont également participé à cette évolution.

Une baisse qui devrait perdurer

Et ce n'est pas fini. "Il est possible qu'il y ait une nouvelle baisse de taux de la BCE d'ici à la fin de l'année", explique Caroline Allorant, directrice du développement et de la communication, à l'observatoire Crédit Logement – CSA. "Selon le niveau de cette baisse, cela devrait nourrir le mouvement jusqu'à la fin de l'année." L'experte estime ainsi que les taux moyens sur vingt ans pourraient atteindre environ 3,25% d'ici à la fin de l'année. "Cette douce baisse devrait perdurer en 2025", rassure-t-elle.

Dans ce contexte, les rendez-vous à la banque devraient mieux se passer pour les particuliers qui souhaitent acheter un logement. "En 2023, seules trois grandes banques prêtaient de l'argent, parce qu'elles avaient de l'épargne. Aujourd'hui, tous les établissements bancaires sont préteurs", rapporte Maël Bernier. Mieux, "les banques ont des objectifs commerciaux très élevés qui ne sont pas encore atteints, elles ont donc une vraie volonté de prêter." De quoi redonner un peu de souffle au marché de l'immobilier, avec environ 40 000 compromis signés le mois passé, contre moins de 20 000 en novembre 2023, selon Meilleur Taux.

Cette évolution favorable ne doit pas pour autant laisser espérer un retour à des taux très bas, autour de 1,20%, comme au début de l'année 2022. "C'était une exception dans l'histoire des taux immobiliers, rappelle Caroline Allorant. Je ne pense pas qu'on reverra des taux aussi bas de sitôt."