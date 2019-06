Loi énergie et climat : certaines restrictions peuvent rendre le "texte inopérant et contreproductif", dénonce le rapporteur de la loi

Le député LREM Anthony Cellier dénonce les limitations posées à un amendement qui permettrait de taxer la vente de "passoires thermiques".

L'examen du projet de loi énergie et climat commence mardi 25 juin à l'Assemblée nationale. Anthony Cellier, député LREM du Gard et rapporteur du projet de loi, dénonce les restrictions introduites dans le texte d'un amendement qui vise à favoriser la rénovation des logements qui sont des "passoires" thermiques.

Cet amendement, voté en commission, vise à consigner jusqu'à 5% de la vente d'un bien mal isolé. Cet argent servirait à réaliser les travaux de rénovation dans des logements classés F ou G après un diagnostic de performance énergétique. Cette somme, consignée, serait ensuite versée au nouveau propriétaire ou à une entreprise chargée de réaliser les travaux de rénovation.

Un texte "inopérant et contre-productif"

Matthieu Orphelin, ex-LREM et proche de Nicolas Hulot, regrette également les restrictions introduites par certains parlementaires, notamment l'idée d'une expérimentation du dispositif pendant deux ans, et seulement dans des zones où le logement est en forte tension. Tout cela rend le texte "inopérant et contre-productif", se désole Anthony Cellier.

Mathieu Orphelin critique pour sa part le manque d'ambition du gouvernement, qui a pourtant inscrit "l'urgence écologique et climatique" dès le premier article de ce texte de loi.