Logement : la croissance du parc tourne toujours au ralenti en France, selon l'Insee

Le nombre de logements augmente toujours régulièrement en France, mais à un rythme moins soutenu ces dernières années, relève l'Institut national de la statistique (Insee) dans une note publiée jeudi 12 septembre. Selon cette étude, la France (hors Mayotte) comptait au 1er janvier 2024 38,2 millions de logements, contre 37,8 millions en janvier 2023.

#Logements | Depuis 2010, la croissance du parc de logements ralentit. Depuis 2018, le nombre de logements augmente de 0,9 % par an contre +1,2 % par an entre 2000 et 2009.

👉 https://t.co/jtwuWJssaI pic.twitter.com/RGfbHspSeU — Insee (@InseeFr) September 12, 2024

Depuis 40 ans, le parc de logements s'est accru de 1,1% par an en moyenne. Une croissance qui ralentit toutefois progressivement depuis 2010 : de 1,2% en moyenne par an entre 2000 et 2009, elle stagne depuis 2018 à +0,9% par an. Le parc est composé de 31,4 millions de résidences principales, soit 82,2% des logements, un pourcentage qui n'a que peu varié depuis 40 ans (82,6% en 1983). Dans le détail, 3,7 millions (9,8%) des logements sont des résidences secondaires et 3,1 millions (8,2%) sont vacants.