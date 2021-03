Les quotas de logements sociaux seront pérennisés au-delà de 2025

La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), qui impose aux communes un taux de 20% ou 25% de logements sociaux, sera pérennisée au-delà de 2025, sa date buttoir, a annoncé la ministre du Logement Emmanuelle Wargon dans un entretien au Journal du Dimanche (abonnés), publié samedi 13 mars.

"L'obligation d'avoir 25% de logements sociaux ne s'arrêtera pas en 2025, elle deviendra permanente", a détaille Emmanuelle Wargon. "Certaines communes se disaient qu'il suffirait d'attendre quelques années pour diminuer l'ambition... Désormais, elles ne pourront plus jouer la montre, elles devront poursuivre leurs efforts jusqu'à atteindre l'objectif", ajoute la ministre du Logement. Cette mesure sera inscrite dans le projet de loi sur la décentralisation, qui sera présenté en mai en conseil des ministres.

"Les sanctions seront automatiques et plus dissuassives"

Depuis 2000, la loi SRU impose aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 en Ile-de-France) de disposer d'ici à 2025 de 20% de logements sociaux. Un taux relevé à 25% en 2014, sauf pour des communes qui justifient d'une situation locale particulière.

A l'avenir, "il sera possible de moduler légèrement, à la hausse ou à la baisse, le rythme de constructions", ajoute Emmanuelle Wargon, mais en cas de non respect des engagements "les sanctions seront plus automatiques et plus dissuasives" avec "des sanctions-planchers" qui seront "rehaussées en cas de récidive".