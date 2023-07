Immobilier : vers une TVA à hauteur de 20% pour la rénovation de logements ?

Va-t-on vers une hausse de la TVA sur la rénovation des logements, qui pourrait passer à 15%, voire 20% ?. Bercy assure qu’aucune mesure en ce sens est à l’ordre du jour.

Pour refaire à neuf un appartement en région parisienne, Frederico Geraldes dispose d’une TVA à taux réduit, autour de 10%. Le taux est faible pour faciliter les rénovations, en vigueur depuis 24 ans. Mais, il pourrait grimper à 15%, voire 20%, et augmenter les coûts de rénovation. “Si jamais il y a des changements comme on est en train d’en parler, et bien, on double le prix”, précise l’artisan. Pour le propriétaire de l’appartement, il aurait été impossible de faire les mêmes travaux avec une TVA doublée.

Un coût de 4,3 milliards d’euros

Pourquoi cette hausse est-elle envisagée ? À l’origine, c’est une suggestion de l’Inspection générale des finances, une idée pour alléger les dépenses de l’état, alors que cette mesure lui coûte 4,3 milliards d’euros. Pour le secteur du bâtiment, c’est incompréhensible. Il craint que les clients renoncent à leurs travaux. Même constat chez les fournisseurs de matériaux. Contacté, Bercy rejette toute augmentation de cette taxe. Pourtant, l’idée pourrait refaire surface à l’Assemblée lors du débat sur les budgets.