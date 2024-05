Immobilier : "Pour la première fois depuis 18 mois", le site de Particulier à Particulier constate une hausse des recherches de biens

Le site immobilier de Particulier à Particulier (pap.fr) a enregistré en avril une hausse des recherches de biens de 2%. "C'est la première fois depuis à peu près 18 mois qu'on a une progression", a souligné Corinne Jolly, présidente de PAP mercredi 29 mai sur franceinfo.

Le secteur est en crise depuis le début de la guerre en Ukraine. La baisse des prix continue, notamment dans l'ancien, et les taux d'intérêt commencent à redescendre pour se situer en dessous de 4%. "Ça commence à avoir un impact sur les recherches d'achat", constate-t-elle. "Un frémissement" de reprise, mais "ça va mettre du temps à se traduire dans les ventes", précise-t-elle.

franceinfo : Voyez-vous le bout de la crise ?

Corinne Jolly : Elle a commencé avec la guerre en Ukraine et surtout la conséquence qui en a suivi, qui est l'inflation puis la hausse des taux d'intérêt.

"La source du problème vient vraiment d'un problème de financement." Corinne Jolly, présidente de PAP à franceinfo

Depuis janvier, on commence à avoir des taux d'intérêt qui redescendent, on est repassé en dessous de la barre des 4 %. Ça commence à avoir un impact, en tout cas sur les recherches d'achat. Sur PAP.fr, en avril, on a vu + 2% de recherches dans l'achat immobilier. C'est la première fois depuis à peu près 18 mois qu'on a une progression. On commence quand même à voir un frémissement. Maintenant, évidemment, ça va mettre du temps à se traduire dans les ventes et probablement encore plus dans les prix, parce qu'on a quand même, malgré tout, des acheteurs qui ont perdu à peu près 20% de capacité de financement en deux ans.

Un signal faible, peut-on parler de reprise ?

C'est un atterrissage du marché. Il faut quand même avoir en tête, avant de parler de crise, qu'on sort de deux années de record historique de nombre de transactions.

"En 2021- 2022, le nombre de transactions avait largement passé la barre du million de ventes, ce n’était jamais arrivé. On est revenu à des niveaux de l'ordre de 800 000 ventes." Corinne Jolly à franceinfo

C'est la moyenne des 20 dernières années. On n'est pas non plus sur des chiffres alarmants. Il est peu probable en fait qu'on arrive prochainement à repasser la barre du million. Il ne faut pas forcément s'en inquiéter. Les années 2021-2022 étaient vraiment des années qui étaient frénétiques. C'est assez normal qu'on n'y retourne pas. Mais c'est vrai que la baisse est brutale.

Le signal de la sortie de crise, c'est quand la Banque centrale européenne baissera ses taux ?

L'année dernière, tous les mois, on avait des annonces de hausses. La hausse des taux d'intérêt est liée à l'inflation. C'est une mesure de la Banque centrale européenne pour juguler l'inflation. Ça se calme. On a déjà des signes d'amélioration, La Banque centrale européenne lâche du mou et les banques aussi. On se dit aussi qu'on ne va pas forcément revenir aux taux qu'on avait il y a deux ans de 1,5% qui étaient quand même très favorables historiquement. Le marché va probablement se stabiliser avec des taux autour de 3%, ce qui n’est pas non plus catastrophique.