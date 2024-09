Immobilier : la crise fait des victimes

Après le Covid, de nombreuses agences immobilières ont fermé leurs portes en raison de la crise dans le secteur. Certains agents ont même changé radicalement de métier.

C'est une reconversion inattendue. Fabrice était agent immobilier. Aujourd'hui, il fabrique des poulaillers en bois en Bretagne. Après des années à vendre des logements, la crise de l'immobilier l’a fait déchanter brutalement. "Du coup ça a été un ras-le-bol, un burn-out et c'était mieux de changer", explique-t-il. Beaucoup trop de pression, puis des ventes qui se font plus rares en raison d'une concurrence de plus en plus féroce entre les agents commerciaux. "Ce n’est pas si facile de faire négociateur immobilier", explique-t-il. Fabrice n'est pas un cas isolé. C'est tout le secteur de l'immobilier qui a été secoué.

Une crise brutale

Gilles avait cinq agences autour de Paris avant le Covid. Il ne lui en reste plus que deux aujourd’hui. Maintenant, dans sa rue, trois autres agences ont mis la clé sous la porte ces derniers mois. "Vous aviez une agence immobilière à côté, maintenant c'est une autre activité. Un peu plus loin, une autre a fermé", déplore-t-il. Pour lui, la crise a été d'autant plus brutale qu’elle est arrivée à la sortie du Covid.