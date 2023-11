Immobilier : la Cinquième Avenue de New York conserve sa place de rue commerçante la plus chère au monde

La Cinquième Avenue de New York de nouveau sacrée championne. Le titre qu'elle remporte pour la deuxième année consécutive lui a été attribué par le service spécialisé en immobilier d’entreprise Cushman & Wakefield, qui révèle qu'il s'agit de l'artère commerçante la plus onéreuse au monde, dans une étude publiée mercredi 22 novembre, citée par Les Echos. Les loyers commerciaux, stables sur douze mois, sont estimés à 20 384 euros par mètre carré et par an.

Le podium varie néanmoins par rapport à 2022. La Via Monte Napoleone, située à Milan, se hisse à la seconde place, reléguant la destination touristique très prisée Tsim Sha Tsui, à Hong Kong, au troisième rang. Les loyers commerciaux y ont perdu 39% par rapport à la période précédant le Covid, mais ils regagnent 4% sur un an, à 15 219 euros par mètre carré et par an. La France devra se contenter de cette année de la cinquième place, grâce à l'avenue des Champs-Elysées, à Paris. Le mètre carré par an étant évalué à 11 414 euros, l'artère parisienne est devancée par le New Bond Street à Londres, qui atteint 14 905 euros.

Pour toutes ces artères très prisées, la vacance commerciale est limitée, ce qui implique une hausse des loyers pour les "rares emplacements [qui] se libèrent" selon l'étude. L'augmentation moyenne du montant des locations sur l'année 2023 dans les rues étudiées avoisine les 5%.