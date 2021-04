Alertée par les associations, Emmanuelle Wargon, la ministre du Logement a lancé mi-novembre un observatoire des impayés de loyers. "Pour le moment ça augmente peu", a-t-elle déclaré lundi 5 avril sur franceinfo.

La ministre déléguée au Logement annonce doubler les aides aux impayés de loyers. "J'ai quand même accepté une des demandes des associations de mettre de l'argent de l'Etat pour abonder les aides", a-t-elle affirmé. "Je me suis engagée à doubler les aides aux impayés de loyers versées par les départements. Cela fait 30 millions d'euros", a-t-elle ajouté.

"Concrètement, si vos auditeurs ont des problèmes pour payer leur loyer, il faut demander une aide" au FSL, le Fond de solidarité logement, par département. "Et l'Etat en refinancera une partie, pour aider plus tôt. Il ne faut pas laisser s'accumuler des quittances trop longtemps, il faut aider le plus vite possible, pour éviter la spirale." Emmanuelle Wargon revoit les associations en "début de semaine prochaine pour faire un point". Car elle "prend ces signaux au sérieux."