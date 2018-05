VIDEO - En Grèce, une ONG vient en aide aux sans-abri en lavant leurs vêtements

À Athènes, les personnes sans-abri peuvent compter sur un nouvel allié. Depuis avril 2016, l’ONG Ithaca leur propose de laver leurs vêtements de manière itinérante et gratuite. C’est pour faire face au manque d’installations de ce genre, que le fondateur, Thanos Spiliopoulos, a décidé d’agir. "Nous allons directement à la rencontre des gens au lieu de les laisser se servir d’installations fixes", explique-t-il.

Augmenter l’estime de soi

En agissant ainsi, Thanos Spiliopoulos et les bénévoles d’Ithaca espèrent créer des "opportunités" pour les sans-abri. "Nous croyons que, grâce à des vêtements propres, on augmente leur dignité, leur estime de soi s’améliore et de cette façon, on augmente leurs chances de s’en sortir", selon lui.

Pendant que les SDF attendent leurs vêtements, ils peuvent bénéficier d’autres services comme un repas, une aide médicale ou des conseils juridiques. Depuis sa création, Ithaca a aidé plus de 1200 personnes.