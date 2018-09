VIDEO. À Seattle, ils accueillent des sans-abri dans leur jardin pour leur venir en aide

Ouvrir sa porte à ceux qui sont dans le besoin. C’est littéralement ce qu’ont fait Dan et Kim. Ce couple d’Américains a accueilli un sans-abri dans leur jardin, dans le cadre du "BLOCK project", un programme d’insertion des SDF à Seattle. "C’était quelque chose de concret que je pensais que Dan et moi pouvions faire pour aider les gens qui ont besoin d’un toit", explique Kim.

En octobre 2017, tous deux ont donc accueilli Bobby, un sans-abri de 76 ans qui vivait dans la rue depuis 10 ans. Aujourd’hui, il vit dans une maison autonome de 38 mètres carrés. Les Amérindiens étant un groupe sur-représenté parmi les SDF, "le BLOCK Project a, de ce fait, décidé que la première personne qui vivrait dans une maison BLOCK serait amérindienne", continue Dan. Pour le couple, cet échange est plus que bénéfique. "On est devenus amis, on le connaît et on lui fait confiance."

100 familles volontaires

Le BLOCK project est né à l’initiative de Rex et Jenn, un père et sa fille. Architectes de profession, ils ont ainsi voulu fournir des maisons dignes et permanentes aux SDF de leur voisinage. À Seattle, quelques 12 000 personnes vivent dans la rue. Une centaine de familles s’est donc portée volontaire afin de les accueillir dans leur jardin. "Nous croyons que pour survivre en tant que quartier, communauté, ville, monde, il faut que nous prenions soin les uns des autres."