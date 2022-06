Maison squattée dans l'Essonne : Gérald Darmanin évoque une situation "inacceptable" et demande "une évacuation rapide des occupants illégaux"

"Se dire que c'est chez nous mais qu'on ne peut pas y être, on ne peut pas rentrer, on ne peut rien faire. Cela me fait trop mal au cœur." Le Parisien a rapporté, mercredi 8 juin, l'histoire d'Elodie et Laurent qui se retrouvent dans l'impossibilité d'emménager dans la maison qu'ils ont achetée à Ollainville, dans l'Essonne. Après les visites et les démarches conduisant à l'acquisition de leur résidence principale, le couple a constaté qu'elle était occupée par une famille avec quatre enfants, et qu'ils ne souhaitaient pas la quitter.

La vidéo comptabilise sur Twitter quelque 2,6 millions de vues en vingt-quatre heures, a été relayée au moins 11 000 fois et abondamment commentée. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a réagi jeudi sur Twitter, dénonçant une situation "inacceptable" et souhaitant "une évacuation rapide des occupants illégaux".

Avec @AdeMontchalin, nous demandons immédiatement au @Prefet91 d’engager la procédure de l'article 38 de la loi DALO pour une évacuation rapide des occupants illégaux. https://t.co/kDereCdug9 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 9, 2022

Pour les propriétaires, des recours existent en cas de logement occupé. "La procédure administrative d'expulsion de squatteurs occupant illégalement un logement est simplifiée depuis le 1er janvier 2021, explique le site officiel de l'administration française. Pour rendre cette procédure vraiment effective, les propriétaires concernés peuvent se faire accompagner par un huissier de justice depuis le 1er février 2022." L'an dernier, sur 196 demandes d'expulsion, 172 ont été menées à bien, a rappelé France 3. "Il faut reloger ces gens, c'est tout. C'est pas super compliqué", estime Laurent.