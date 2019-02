"La problématique du logement n'est pas abordée à sa juste mesure", estime le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre

Le rapport indique que quatre millions de personnes sont encore en situation de mal-logement.

Le débat ouvert par les "gilets jaunes" sur les inégalités doit amener l'exécutif à changer de politique pour le logement. C'est ce qu'estime la Fondation Abbé Pierre dans son rapport annuel publié vendredi 1er février. "Si le marché de l’immobilier affiche une bonne santé générale, 4 millions de personnes restent mal logées ou privées de domicile, tandis que 12 millions voient leur situation fragilisée par la crise du logement", souligne le rapport.

Ce drame rappelle, si besoin était, que la crise du logement n'est pas un accident ou un fait divers, mais le résultat de rapports de force, de choix ou de non-choix politiques.Fondation Abbé Pierrerapport annuel

Face à ce constat, la fondation appelle le gouvernement à ne pas réduire à un "filet de sécurité minimal" la politique sociale et de logement, au risque d'ignorer la perméabilité entre personnes modestes et personnes très pauvres. "Il est essentiel de tout faire pour améliorer leur quotidien et éviter qu'une partie de la frange des 'fragilisés' ne bascule dans la catégorie des 'mal-logés' ou de la 'grande pauvreté", estime la fondation, qui déplore la relative absence de la thématique logement au sein du plan pauvreté.

Dans la réponse du gouvernement aux "gilets jaunes", "la problématique du logement n'est pas abordée à sa juste mesure, puisque les dépenses énergétiques pour se chauffer pèsent moitié plus que les dépenses de carburant dans le budget des Français".