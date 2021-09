L'ŒIL DU 20H. Marseille : les dessous d'un coup de balai dans la cité visitée par Emmanuel Macron

Voici ce à quoi ont assisté les habitants de la cité Bassens, à Marseille (Bouches-du-Rhône) quelques heures avant la visite du président : des agents qui font disparaître des montagnes d’ordures, qui ramassent les détritus… Et même un paysagiste qui s'attaque aux mauvaises herbes. Certains habitants s’amusent de ce grand ménage, en interpellant les agents : "C'est Macron qui t'a dit de venir, c’est grâce à Macron que tu es là !"

"Je n'ai jamais vu le quartier aussi propre"

Au lendemain de la visite présidentielle, le calme est revenu sur la cité. Loin de la cohue et des caméras, les habitants peinent presque à reconnaître leur quartier. "Je n'ai jamais vu le quartier aussi propre ! Vous vous rendez compte qu'il a fallu qu'il vienne pour qu'on nettoie le quartier ?" Un autre en rit : "Ce serait bien qu'il vienne tout le temps, Macron, pour qu'ils nettoyent !"

Mais derrière le sourire, il y a de l'amertume. Un autre habitant nous montre un recoin oublié dans cette opération propreté, et regrette un manque de considération. Alors qui a sorti les pelles et les balayettes, un jour de visite présidentielle ?

"Une conjonction d'agendas"

La métropole et la mairie se défendent d’avoir donné des ordres. Et renvoient vers le bailleur social, CDC Habitat, le gestionnaire de la résidence. Son directeur, Pierre Fournon, assume ce toilettage, mais selon lui cela n’avait aucun lien avec la venue du Président : "Cette opération était planifiée, on l'a réalisée pour le bien-être des habitants." Quand on lui demande si ce n'était pas spécialement pour Emmanuel Macron, il invoque... "une conjonction d'agendas".

Au lendemain de sa déambulation à Bassens, Emmanuel Macron a rappelé les bailleurs marseillais à l’ordre, déclarant que certains devraient nettoyer leurs cités de manière régulière. Et pas seulement quand un président se déplace.

Parmi nos sources :

Métropole Aix-Marseille Provence

Mairie de Marseille

CDC Habitat Social

Liste non exhaustive.