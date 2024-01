L'Assemblée nationale entame l'examen d'un projet de loi contre l'habitat indigne, sans ministre du Logement

"On a des morts à la rue et toujours pas de ministre du logement. On est en apesanteur", dénonce l'écologiste Julien Bayou.

Pas de ministre dédié mais un texte devant l'Assemblée. Les députés entament, lundi 22 janvier, l'examen d'un projet de loi de lutte contre l'habitat indigne. Un texte qui arrive dans l'hémicycle alors que le gouvernement de Gabriel Attal ne compte pas de ministre du Logement, dans l'attente de la deuxième vague de nominations.

"On a des morts à la rue et toujours pas de ministre du logement. On est en apesanteur", dénonce l'écologiste Julien Bayou. "Technique" et "sans vision globale", le texte au programme de l'Assemblée de lundi après-midi à jeudi est malgré tout "bienvenu", juge l'élu parisien, afin de lutter contre des "marchands de sommeil qui s'opposent aux travaux et font régner la terreur dans des copropriétés".

Plus de 500 000 logements insalubres

Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, sera au banc du gouvernement. Il était déjà le ministre de tutelle de Patrice Vergriete, qui aimerait être reconduit au logement quand l'équipe gouvernementale sera complétée.

Ce texte doit "simplifier les procédures judiciaires et administratives (...) pour accélérer le travail sur les copropriétés dégradées", expliquait Patrice Vergriete en décembre. "Plus on tarde à intervenir sur une copropriété en difficulté, pire c'est à la sortie", soulignait-il. Entre 400 000 et 420 000 logements du parc privé métropolitain ainsi que 100 000 en Outre-Mer sont aujourd'hui considérés comme potentiellement insalubres ou présentant des risques pour la sécurité de leurs habitants.