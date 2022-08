Info franceinfo Rentrée scolaire : "1 600 enfants dormaient dehors" cet été, faute de solution d'hébergement, selon la FCPE

En France, "cet été, il y avait 1 600 enfants" scolarisés "qui dormaient dehors" annonce sur franceinfo mardi 30 août, Carla Dugault, la présidente de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE). Ces enfants et leurs parents n'ont pas trouvé de solution d'hébergement après un appel au 115, selon le dernier recensement de plusieurs associations, dont la FCPE. Carla Dugault indique même qu'"ils sont plus de 50 000 enfants à la rue", à vivre sans hébergement pérenne, soit dans des hôtels sociaux ou des bidonvilles.

Emmenées par le collectif lyonnais "Jamais sans toit", plusieurs associations lancent le 30 août un réseau national avec la FCPE, pour mieux repérer et reloger durablement ces familles. Selon Carla Dugault, "l'idée avec le collectif des associations unies est de lancer un réseau d'aide aux élèves pour effectivement interpeller aussi les pouvoirs publics. Aujourd'hui, les parents que nous sommes constatons sur le terrain régulièrement des enfants qui ont des difficultés à avoir un toit, et ça a un impact aussi très fort sur leur scolarité".

"Souvent, ce sont des mamans seules avec leurs enfants"

Alors, comment expliquer cette forte augmentation ? "Ces chiffres-là proviennent du 115", explique la présidente de la FCPE. "Donc c'est sûrement en réalité beaucoup plus puisque ce sont les personnes qui ont appelé et qui ont décroché le téléphone". D'après elle, "on voit bien que le parc de logements est saturé. Aujourd'hui, beaucoup de logements sont inaccessibles. Beaucoup sont trop cher selon certaines zones, selon différents territoires à l'échelle nationale". Après, ajoute Carla Dugault, "vous avez aujourd'hui un contexte économique, un contexte social très compliqué où il y a de plus en plus de familles impactées finalement par ce qui se passe au sein de la société française".

Les profils de ces familles sont souvent les mêmes d'après la présidente de la FCPE : "Souvent, ce sont des mamans seules avec leurs enfants". Elle affirme que, face à ce constat, "les parents ont envie davantage d'agir avec les acteurs qui vont bien", comme les associations, le collectif d'associations unies ou "Jamais sans toit". Et de conclure, "le système éducatif a besoin avant tout de bien-être et d'épanouissement pour les élèves et pas autre chose. Donc, on en est là, il faut accompagner tout cela et c'est primordial. En fait, la question de la pauvreté aujourd'hui est fortement présente au sein de l'ensemble des établissements scolaires".