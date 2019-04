GRAND FORMAT. A la rencontre d'Halizeta, mère célibataire de deux enfants aux portes de la pauvreté

En début d'après-midi, Halizeta dépose délicatement son petit garçon, endormi, sur son dos, puis l'entoure d'un large tissu noué pour le porter. Maquillée, vêtue d'un tee-shirt bleu turquoise, elle part déposer Hamidou au septième étage de l'immeuble jumeau d'en face, chez Vidjéa et Marie-Antoine Payole. L'assistante maternelle et son mari, respectivement âgés de 49 et 75 ans, sont en quelques mois devenus les "mamie" et "papi" des deux enfants. Ils resteront chez eux comme d'habitude, jusqu'au retour de leur mère à 21h30. Vidjéa, indienne aux cheveux longs et bijoux dorés, ouvre sa porte dans un grand sourire. La mère dépose Hamidou sur le canapé recouvert d'un drap blanc. Elle donne rapidement à Vidjéa les indications pour le dîner des enfants, puis file vers le RER. Direction Evry-Courcouronnes et le travail.

Les deux femmes se sont rencontrées grâce à Stéphanie Iraci, du relais assistantes maternelles de Grigny, qui permet à des familles d'avoir accès à des gardes aux horaires atypiques. Le relais fonctionne avec 100 assistantes maternelles indépendantes, dont 23 qui, comme Vidjéa, travaillent très tôt ou très tard pour mieux répondre aux besoins de parents à temps partiel. La nounou d'Hamidou et de Flavia garde ainsi des enfants de 6h30 à 21h30, six jours sur sept, et travaille deux dimanches par mois. Les obligations d'Halizeta n'ont rien de surprenant ici, bien au contraire. Sur 258 familles reçues l'an dernier, Stéphanie Iraci a recensé 85 parents élevant seuls leurs enfants, soit un tiers. "Et parmi eux, je n'ai vu qu'un seul père", souligne-t-elle. Pour elle, ce chiffre est anormalement élevé et révèle une présence très forte de mères isolées à Grigny. Et comme la mère d'Hamidou et Flavia, "beaucoup sont en temps partiel ou intérimaires", poursuit l'animatrice. Les CDI à temps plein "sont rares", et le chômage un fléau, parmi ces mères célibataires.