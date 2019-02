Bobigny : privés d'ascenseur depuis quatre ans

Dans ce petit immeuble de quatre étages, l'ascenseur est en panne depuis 2014. Une incompréhension totale pour les locataires. "Du jour au lendemain, tout s'est arrêté, ça ne fonctionne pas, et on se débrouille. Personne n'est venu le réparer, personne. Je n'ai vu personne", explique Quentin Farous, locataire de cet immeuble de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Une version toutefois contestée par le bailleur. "Après de multiples interventions, la copropriété a décidé de ne pas réparer l'ascenseur suite à de très nombreuses et très régulières dégradations volontaires", a-t-il écrit.

Le bailleur mis en demeure

Depuis, voici le quotidien des habitants. Nancy a dû venir s'installer chez sa mère, qui souffre d'une insuffisance rénale. Elle doit se faire dialyser trois fois par semaine, et a besoin, pour chaque déplacement, de se faire accompagner. "Étant donné que j'habite au quatrième niveau, et en plus, j'ai perdu la vue, c'est difficile. J'ai envie de sortir, même si j'ai perdu la vue, je vis encore", explique Nelly Mantala, locataire de l'immeuble. Le fondateur et l'avocat du collectif "Plus sans ascenseur" soutiennent Nelly depuis plusieurs mois. Ils viennent cette fois lui apporter une bonne nouvelle : la mise en demeure du bailleur.

