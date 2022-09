A partir du 1er janvier 2023, les biens les plus énergivores ne pourront plus être mis en location. Les autres seront concernés dès 2025.

Si votre logement est mal isolé, votre sort va peut-être changer dans les prochains mois. A compter du 1er janvier 2023, il sera interdit de conclure un nouveau bail dans les passoires thermiques les plus gourmandes, identifiées lors d'un diagnostic de performance énergétique (DPE). Dans le cadre de la loi Climat et résilience, le gouvernement a acté, en janvier 2021, que les logements affichant une consommation énergétique finale de plus de 450 kilowattheures par an au mètre carré seraient proscrits d'entrer sur le marché de la location à cette échéance. A partir de 2025, ce sera au tour de l'ensemble des maisons et appartements de la classe G.

